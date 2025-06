Cagliari, cambia il direttore sportivo: oggi l'addio a Bonato, Angelozzi in arrivo

vedi letture

Il Cagliari cambia direttore sportivo. In queste ore ha ufficializzato l'addio a Nereo Bonato che lascerà il posto a Guido Angelozzi che ieri ha salutato invece il Frosinone.

Ecco il saluto del club al suo ormai ex dirigente:

"Il Cagliari Calcio saluta e ringrazia Nereo Bonato: le strade del Club e del Direttore sportivo si separano. Arrivato in rossoblù nel novembre 2022, con esperienza e professionalità ha dato un importante impulso al raggiungimento dei risultati sportivi: prima l’immediata promozione in serie A, poi il mantenimento della categoria nelle due stagioni successive. Persona di valori, seria e leale, è stato punto di riferimento per l’intero Club con la sua competenza ed equilibrio; prezioso in questi anni il suo lavoro di gestione delle risorse e di programmazione, svolto sempre con la massima dedizione e passione. Il Club augura a Bonato tutto il meglio per il continuo della sua carriera professionale. Grazie, Nereo".