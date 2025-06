Mondiale per club, alle 21 Atletico Madrid-Botafogo e Psg-Seattle: due posti per tre

Il Mondiale per club si accende con le sfide decisive e in contemporanea per decidere la classifica di ogni girone, con le prime due agli ottavi e le altre due eliminate. Interessanti le sfide delle ore 21, Atletico Madrid (3 pt)-Botafogo (6) e Psg(3)-Seattle (0). I francesi hanno la sfida più semplice e dunque non dovrebbe avere problemi visto il 4-0 che avevano rifilato agli spagnoli in caso di arrivo a pari punti. L'Atletico insomma deve vincere e sperare in un miracolo del Seattle.

Stanotte alle tre si giocheranno invece le due gare del girone A: Porto-Al Ahly e Inter Miami-Palmeiras. Miami e Palmeiras a 4 punti sarebbero qualificate con un pareggio visto che Porto e Al Ahly sono ad 1 punto.