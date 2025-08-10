Pietro Lo Monaco in ospedale dopo un incidente nel palermitano

vedi letture

Il dirigente sportivo, spesso ospite ai microfoni di Radio FirenzeViola, Pietro Lo Monaco è in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale nel palermitano. Come si legge sul portale ViviEnna "Lo Monaco era a bordo della sua macchina quando, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo. E’ stato soccorso e trasportato in ospedale ma stando alle prime informazioni le sue condizioni sono serie. Ha rimediato delle lesioni in varie parti del corpo".

L'Enna Calcio, società con la quale sta collaborando Lo Monaco, ha espresso così la propria solidarietà: "L’Enna Calcio in tutte le sue componenti tiene a fare un grosso augurio di pronta guarigione al Direttore Pietro Lo Monaco, coinvolto nella giornata di ieri in un incidente stradale. Forza Direttore, riprenditi presto! Ti aspettiamo al Gaeta! Intanto faremo di tutto per renderti orgoglioso del nostro lavoro sulla scia dei tuoi preziosi consigli!".