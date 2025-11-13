Pierpaolo Marino: "A Firenze c'è il virus della sconfitta, serve semplicità"

Il dirigente sportivo Pierpaolo Marino è intervenuto a TMW parlando anche di Fiorentina: "È una crisi difficile da decifrare. Quando mi era stato chiesto avevo dato giudizi positivi sull'allestimento della Viola e su Pioli. Il calcio però è fatto così, a volte si creano delle situazioni che anche per noi addetti ai lavori sono difficili da spiegare. La Fiorentina non è diversa da quella degli altri anni. Pioli è un allenatore esperto, navigato. L'inizio del campionato della Fiorentina somiglia un po' a quello della Roma dell'anno scorso".

E' andato via anche Pradè...

"Mi dispiace. A volte il calcio non premia il lavoro che si fa".

Cosa si aspetta da Vanoli?

"A Firenze si è instaurato il virus della sconfitta. Quello che può essere il lavoro in queste situazioni è fatto di cose semplici. L'allenatore deve essere più uno psicologo per riprendere le fila di quei calciatori che si sentivano scontenti e spaventati per la situazione di classifica. E' un lavoro di alto profilo psicologico più che tecnico".