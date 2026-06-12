Con Comolli out alla Juventus si riapre la clamorosa permanenza di Vlahovic
C'è uno scenario che si sta creando alla Juventus dopo l'uscita di Damien Comolli e l'imminente arrivo di Giovanni Carnevali. Una svolta che avrebbe del clamoroso sul fronte Dusan Vlahovic: tra i dossier che potrebbero riaprirsi c'è proprio quello legato all'ex attaccante della Fiorentina. Negli ultimi mesi il rinnovo del centravanti serbo sembrava destinato a naufragare, complice la distanza economica tra le parti e soprattutto un rapporto mai realmente decollato con Comolli, per questo l'attaccante serbo aveva respinto l'ipotesi di prolungare il contratto a cifre inferiori rispetto alle sue richieste, forte della possibilità di valutare nuove opportunità in vista della scadenza.
Con il cambio ai vertici, però, lo scenario potrebbe modificarsi. L'arrivo di Carnevali e il sostegno di Luciano Spalletti, che considera il numero nove un elemento centrale del progetto, potrebbero favorire la riapertura del dialogo. La situazione, specifica la rosea, resta complessa, ma non più bloccata come appariva fino a pochi giorni fa.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati