Gosens via dalla Fiorentina? Non secondo TMW: "Permanenza probabile"

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Robin Gosens lascerà la Fiorentina oppure no? Secondo TMW è probabile la permanenza dell'esterno tedesco a Firenze. L'idea del calciatore - spiega la testata - è quella di restare in viola, al netto delle situazioni capitate nel corso degli ultimi mesi e di quelle che si possono sviluppare. Un'offerta irripetibile potrebbe fargli cambiare idea, però al momento non è all'orizzonte ed è difficile da pensare che ci possa essere.

Quindi Gosens per ora raffredda tutti gli altri scenari, anche a fronte del fatto che a Firenze ha ancora due anni di contratto, fino al 30 giugno del 2028. Ieri ha parlato ad un portale tedesco sottolineando come il suo obiettivo sia quello di tornare a giocare in Nazionale, con la Germania. Ad oggi è probabile che punti a questo obiettivo con la maglia della Fiorentina, secondo TMW.