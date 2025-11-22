FirenzeViola

Infortuni per Dodo e Piccoli: problema alla coscia uno, distorsione alla caviglia l'altro

Oggi alle 21:38
di Ludovico Mauro

Sono usciti acciaccati, da Fiorentina-Juventus, sia Dodo che Roberto Piccoli. Nello specifico, il brasiliano ha patito nel corso della gara un risentimento ai flessori della coscia destra, le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ventiquattro ore. Mentre l'attaccante ha accusato un trauma distorsivo alla caviglia destra, anche questo da rivalutare per lo staff medico di Vanoli.