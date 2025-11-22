Social Dodo incoraggia: "Firenze, sei la nostra forza. Noi una squadra di guerrieri"

vedi letture

Prende posizione sui suoi canali social, Dodo, dopo il pareggio della Fiorentina contro la Juventus. L'esterno viola, oggi infortunatosi nel corso della partita, ha lanciato un messaggio d'incoraggiamento per la città intera, oltre che per i suoi compagni: "Firenze sei la nostra forza, grazie per essere sempre al nostro fianco. L’anno è lungo e ci impegneremo per migliorare le cose.

Congratulazioni squadra, non ho potuto continuare la partita, ma voi siete stati dei guerrieri e avete lottato fino alla fine Forza viola Sempre", il messaggio del brasiliano. Ecco il post Instagram: