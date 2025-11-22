Social
Dodo incoraggia: "Firenze, sei la nostra forza. Noi una squadra di guerrieri"
FirenzeViola.it
Prende posizione sui suoi canali social, Dodo, dopo il pareggio della Fiorentina contro la Juventus. L'esterno viola, oggi infortunatosi nel corso della partita, ha lanciato un messaggio d'incoraggiamento per la città intera, oltre che per i suoi compagni: "Firenze sei la nostra forza, grazie per essere sempre al nostro fianco. L’anno è lungo e ci impegneremo per migliorare le cose.
Congratulazioni squadra, non ho potuto continuare la partita, ma voi siete stati dei guerrieri e avete lottato fino alla fine Forza viola Sempre", il messaggio del brasiliano. Ecco il post Instagram:
Pubblicità
Primo Piano
Un (altro) punto e un’altra sconfitta allontanata, la cura Vanoli regala i primi frutti. Di questi tempi tocca accontentarsidi Tommaso Loreto
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaInfortuni per Dodo e Piccoli: problema alla coscia uno, distorsione alla caviglia l'altro
Ludovico MauroLiveFiorentina-Juventus 1-1, triplice fischio al Franchi: pareggio tra viola e bianconeri
Alberto PolverosiFiorentina, oggi occorrono segnali di ripresa. Si aspettano i primi effetti della cura Vanoli e poi fino a fine anno la volata degli scontri diretti
Luca CalamaiVanoli alla Simeone mi piace. Chissà se Ranieri ha pensato a fare un passo indietro sulla fascia di capitano. E' l'ora dei gol di Kean. Restituite le coreografie alla curva
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com