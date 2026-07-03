Fiorentina camp: tra calcio, divertimento e gelati è finito anche il secondo turno

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Si è concluso anche il secondo turno dei Fiorentina Camp al Rocco B. Commisso Viola Park. Il progetto prosegue raccogliendo approvazioni e riscontri positivi da piccoli e grandi - si legge sul sito ufficiale della Fiorentina.

"Circa 90 appassionati e appassionate di calcio dai 6 ai 16 anni hanno trascorso 5 giorni nella casa della Fiorentina tra allenamenti sotto la direzione degli allenatori della Fiorentina, momenti di condivisione e iniziative extra: dal corso di scacchi a quello di inglese, dalla lezione di fumetto con la Scuola Internazionale di Comics all’ora di cinema.

I gelati offerti dal Partner Sammontana e la visita esclusiva negli spazi di allenamento della hanno consentito di affrontare i momenti in campo con un sorriso in più.

L’appuntamento di venerdì pomeriggio ha sancito il termine della “settimana viola” con tantissimi genitori, familiari e amici che hanno osservato e applaudito i propri bimbi e bimbe dagli spalti dello Stadio Astori. Nel frattempo, il fitto programma dei centri estivi prosegue senza sosta per chiudersi all'inizio del ritiro della prima squadra".