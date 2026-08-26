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Kean multato e convocato per un allenamento pomeridiano: linea dura della Fiorentina
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Moise Kean è stato multato dopo il ritardo all'allenamento di questa mattina. La Fiorentina ha scelto la linea dura dopo il comportamento dell'attaccante
Dopo il ritardo e il mancato allenamento di questa mattina, Moise Kean è stato multato da parte del club viola che lo ha convocato nel pomeriggio per allenarsi da solo dopo la mancata seduta del mattino. Il giocatore è stato convocato anche per allenarsi nella mattinata di domani e se non dovesse presentarsi, verrà multato nuovamente e verrà richiamato per un allenamento in solitaria. Per ogni allenamento che da ora in poi il giocatore salterà, verrà multato nuovamente. Per la Fiorentina non è assolutamente da considerare un giocatore fuori rosa.
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