Conrad Harder offerto anche alla Fiorentina: lo rivela Sportitalia

Conrad Harder offerto anche alla Fiorentina: lo rivela SportitaliaFirenzeViola.it
Ieri alle 23:50News
di Redazione FV

La Lazio aveva seguito con attenzione Conrad Harder, attaccante 2005 del Lipsia, prima di affondare per Pinamonti. L’attaccante secondo quanto riporta Sportitalia è stato però proposto a un altro club italiano, con gli indizi che porterebbero alla Fiorentina, e ha mercato in Inghilterra e Turchia.