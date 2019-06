German Pezzella piace al Napoli di Ancelotti. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina il centrale argentino è uno dei prescelti da De Laurentiis per sostituire Raul Albiol, in partenza verso il Villareal. La Fiorentina di Rocco Commisso ha però mandato chiari segnali agli azzurri che lo hanno sondato: non c'è alcuna voglia di cedere il capitano viola.