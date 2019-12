PETAGNA, Io l'Under 25 con più gol nel 2019: ora...

Lungo post di incoraggiamento verso se stesso e la Spal per il centravanti del club biancazzurro Andrea Petagna, da giorni ormai finito nel mirino della Fiorentina come rinforzo del mercato di gennaio: attraverso Instagram, il classe '95 ha voluto farsi coraggio in vista della seconda parte di stagione in cui sarà chiamato a centrare la salvezza. Se lo farà con la Spal o con la maglia viola addosso questo è tutto da vedere. Ecco le parole di Petagna, che sottolinea anche un dato importante, ovvero che nel 2019 è stato il calciatore Under 25 ad avere segnato più goal in Serie A: