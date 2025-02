Per la Lega Serie A l'assist di Dodo a Beltran tra i migliori 10 di gennaio

La Lega Serie A ha recentemente stilato la classifica dei 10 migliori assist del campionato relativi alle partite giocate durante il mese di gennaio. Tra le giocate più spettacolari, si distingue anche un assist di Dodo, difensore della Fiorentina, durante la sfida tra Lazio e Fiorentina. In quella partita, Dodo ha fornito un passaggio decisivo a Lucas Beltran, che ha poi trasformato l’occasione in un gol. Questo assist ha contribuito a consolidare il ruolo di Dodo come uno dei protagonisti della stagione, mettendo in luce non solo la sua abilità difensiva, ma anche la sua capacità di partecipare attivamente alla fase offensiva della squadra.