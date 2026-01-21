Per Fiorentina-Cagliari cambia la viabilità: ecco le informazioni della Prefettura

Rispetto ai lavori al cavalcavia 'Ponte al Pino' di Campo di Marte, Firenze, la Prefettura ha diffuso un comunicato stampa che riguarda anche Fiorentina-Cagliari, gara in programma sabato 24 gennaio alle ore 18 allo stadio Franchi.

Ecco una sintesi del comunicato:

In occasione di Fiorentina-Cagliari, in programma sabato alle 18 allo stadio Franchi, la Prefettura di Firenze ha predisposto un articolato piano per la mobilità a causa dei lavori RFI al cavalcavia di Ponte al Pino. Tra il 24 e il 25 gennaio sarà infatti posizionata una passerella pedonale provvisoria, con conseguente interruzione della circolazione ferroviaria a Campo di Marte e importanti modifiche alla viabilità.

I treni Alta Velocità e regionali subiranno limitazioni, con attestamenti alternativi tra Campo di Marte e Rifredi e collegamenti garantiti da bus navetta dedicati. Il collegamento con Santa Maria Novella sarà assicurato da navette FS gratuite e dal servizio tramviario.

Nell’area dello stadio sono previsti divieti di sosta e transito, modifiche al trasporto pubblico locale e percorsi separati per viaggiatori e tifosi, al fine di garantire sicurezza e fluidità dei flussi. Potenziata anche la linea 52 SMN–Sette Santi. I tifosi sono invitati a raggiungere il Franchi con largo anticipo e a privilegiare i mezzi pubblici.