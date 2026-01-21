Occhio a Luca Ranieri: l'ex capitano non è contento e può partire

Se sarà «fantastico» (come da titolo del film di Pieraccioni) sarà il campo a dirlo. Di certo a gennaio raramente s’era visto un «via vai» simile anche se questa rivoluzione d’inverno era ampiamente annunciata e quanto sta accadendo non è altro che la messa in pratica della teoria pensata da Fabio Paratici, Roberto Goretti e, ovviamente, Paolo Vanoli. Lo scrive il Corriere Fiorentino a proposito dei movimenti, fatti e da fare, di mercato. Il quotidiano parla delle prossime uscite, Amir Richardson al Copenaghen ed Edin Dzeko allo Schalke 04 sembrano affari chiusi, ma non partiranno solo loro.

A parte Fortini (per il quale ancora nessuno si è avvicinato ai 15 milioni chiesti per farlo partire) da adesso al gong di fine mercato la grande sorpresa potrebbe arrivare da un altro difensore. Il riferimento è a Luca Ranieri la cui posizione, dopo aver perso fascia da capitano e maglia da titolare, non è più così salda. Anzi. Del resto che non sia contento è più che comprensibile ma resta da vedere che tipo di soluzioni (cioè offerte) si concretizzeranno. Si era parlato del Bologna (dove in cambio di Fabbian intanto andrà Sohm), ma al momento niente di concreto.