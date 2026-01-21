Fabbian non sarà l'ultimo colpo. Ora la Fiorentina pensa a un difensore: i nomi della Gazzetta

Sulla Gazzetta dello Sport spazio agli aggiornamenti di mercato in chiave Fiorentina: preso di fatto Giovanni Fabbian (il calciatore è arrivato ieri a Firenze, a breve l'ufficialità), il quarto colpo di questo scoppiettante gennaio non sarà l'ultimo. Ora, scrive la rosea, si punta a rinforzare pure la difesa, dopo le uscite di Pablo Marì e Viti. Restano vive le candidature degli juventini Daniele Rugani e Federico Gatti, oltre che di Diogo Leite (Porto) e Jaka Bijol (Leeds). Ma il primo nome è sempre quello di Diego Coppola del Brighton. Nelle ultime ore, intanto, la Fiorentina ha fatto un primo sondaggio per il difensore centrale Sikou Niakaté del Braga, per il quale i portoghesi hanno respinto la proposta di prestito con diritto di riscatto.

Contestualmente a questo, ecco le uscite:si sta per concludersi la breve e poco fortunata avventura fiorentina di Edin Dzeko, sempre più vicino a sposare il progetto dello Schalke 04 (Zweite Bundesliga), mentre Amir Richardson è in procinto di passare al Copenaghen (prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni).