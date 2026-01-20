Non solo Sohm: Italiano vuole anche Asllani. Il Bologna sul centrocampista del Toro

Non solo Sohm: Italiano vuole anche Asllani. Il Bologna sul centrocampista del Toro
Redazione FV

Non solo Simon Sohm. Il Bologna, che si prepara ad accogliere lo svizzero in prestito dalla Fiorentina, vuole rinforzare il centrocampo. Ceduti Giovanni Fabbian (proprio alla Fiorentina) e Sulemana al Cagliari, il club emiliano è alla ricerca di un centrocampista: ecco quindi l'idea Kristjan Asslani, inseguito a lungo durante l’estate.

Lo riporta SkySport, che spiega: già ad agosto gli emiliani si erano interessati al regista albanese, che ha però scelto di unirsi al Torino. La sua avventura in granata, però, sembra già essere terminata e il Bologna è pronto a bussare alla porta dell’Inter nei prossimi giorni.