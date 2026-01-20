Trevisani innamorato di Fagioli: "Come lui nessuno in Italia, ha un piede 'pirlesco' "

Nel corso di 'Fontana di Trevi', trasmissione del palinsesto di Cronache di Spogliatoio, il noto giornalista Riccardo Trevisani ha espresso tutta la sua ammirazione per Nicolò Fagioli, uno dei calciatori più in palla nella Fiorentina: "La miglior partita stagionale della Fiorentina coincide anche con il miglior Nicolò Fagioli, non è un caso. La squadra ha difesa bene e attaccato con ordine, bene Dodo, anche Piccoli. Poi però c'è un giocatore che fa tutta la differenza del mondo. Il cuore della Fiorentina è Fagioli, che sta infilando una serie di partite, Lazio, Milan, Bologna, tutte da 7,5 in pagella. Tre super prestazioni, quando così è un giocatore fantastico.

Per lui c'è il solito fuoricampo, la questione scommesse, che però lui ha già pagato. Se guardiamo il campo, Fagioli gioca a calcio come nessuno in Italia. Il piede di Nicolò Fagioli: il piede che ha è 'pirlesco', come talento e visione nessuno è come lui. Probabilmente quella testa, che l'ha portato anche a sbagliare, lo porta a vedere cose che gli altri non comprendono; è diverso da tutti. Se aggiunge, come mi sembra stia provando a fare, la tenacia fisica al talento che Dio gli ha dato, dico occhio...".