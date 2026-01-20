Champions: notte amara per le italiane, l'Inter cade contro l'Arsenal, per il Napoli un punto

La Champions League è tornata con un martedì sera in cui è andato in scena la prima parte della settima giornata di League Phase. Notte amara per le italiane: il campo principale era San Siro, dove l'Inter perde ancora un big-match (1-3 contro l'Arsenal), decisive come sempre le palle inattive per i gunners, che vanno in vantaggio con Gabriel Jesus, vengono rimontati da un destro all'incrocio di Sucic e poi capitolano (di nuovo Gabriel Jesus) su calcio d'angolo - diciannovesima rete su corner della squadra di Arteta in stagione- prima di subire il tris in contropiede di Gyokeres; in Danimarca, contro il Copenaghen, il Napoli, in superiorità numerica per più di un tempo, va in vantaggio con il solito McTominay ma vengono riagguantati da Larsson. La grossa sorpresa arriva dal Portogallo: il PSG campione in carica cade sul campo dello Sporting: Luis Suarez segna la doppietta che mette nei guai la squadra di Luis Enrique: domani potrebbe scivolare fuori dalla top-8, agganciata invece dai portoghesi. Stravince il Real di Arbeloa, trascinato da Mbappé: esordio da sogno per il nuovo tecnico nella massima competizione europea e 6-1 al Monaco . Impresa dell'Ajax, che espugna il campo del Villarreal, vincono Tottenham e Olympiacos, che battono le più quotate Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen.

Per quanto riguarda la classifica, l'Inter scivola fuori dalle prime otto, il Napoli rischia addirittura di uscire dalle prime 24 domani sera dopo il pari di Copenhagen, che fa cadere la squadra di Conte al 23° posto della graduatoria parziale, visto che domani scenderanno in campo diverse formazioni che gravitano in quelle zone di classifica. Arsenal stellare: con la settima vittorie in sette gare, i Gunners sono l'unica squadra già sicura di essere tra le prime sedici della competizione. Questa la classifica di Champions League dopo le gare del martedì, per il settimo turno della Phase League. Ecco classifica e risultati

1. Arsenal 21, dr +18

2. Real Madrid 15, dr +11

3. Bayern Monaco 15, dr +11

4. Tottenham 14, dr +8

5. PSG 13, dr +10

6. Sporting CP 13, dr +5

7. Manchester City 13, dr +4

8. Atalanta 13, dr +2

-----

9. Inter 12, dr +6

10 Atlético Madrid 12, dr +3

11. Liverpool 12, dr +3

12. Borussia Dortmund 11, dr +4

13 Newcastle 10, dr +7

14. Chelsea 10, dr +5

15. Barcellona 10, dr +3

16. Olympique Marsiglia 9, dr +3

17. Juventus 9, dr +2

18. Galatasaray 9, dr 0

19. Bayer Leverkusen 9, dr -4

20. Monaco 9, dr -6

21. PSV 8, dr +4

22. Olympiacos 8, dr -5

23. Napoli 8, dr -5

24. Copenhagen 8, dr -6

----

25. Qarabağ 7, dr -3

26. Club Brugge 7, dr -5

27. Bodø/Glimt 6, dr -2

28. Benfica 6, dr -2

29. Pafos 6, dr -5

30. Union Saint-Gilloise 6, dr -8

31. Athletic Bilbao 5, dr -5

32. Eintracht Francoforte 4, dr -8

33. Ajax 4, dr -13

34. Slavia Praga 3, dr -9

35. Villarreal 2, dr -9

36. Kairat 1, dr -14

Ecco tutti i risultati:

Inter – Arsenal 1-3: 10' e 31' Gabriel Jesus (A), 18' Sucic (I), 84' Gyokeres (A)

Copenaghen – Napoli 1-1: 39' McTominay, 72' Larsson (C)

Real Madrid – Monaco 6-1: 5' e 26' Mbappé, 51' Mastantuono, 55' aut. Kehrer, 63' Vinicius, 72' Teze (M), 81' Bellingham

Sporting – PSG 2-1: 74' e 91' Suarez (S), 79' Kvaratskhelia (P)

Tottenham – Borussia Dortmund 2-0: 14' Romero, 37' Solanke

Olympiacos – Bayer Leverkusen 2-0: 2' Costinha, 45'+1 Taremi

Villarreal – Ajax 1-2: 49' Oluwaseyi (V), 61' Gloukh (A), 90' Edvardsen (A)

Kairat Almaty – Bruges 1-4: 32' Stankovic, 38' Vanaken, 74' Vermant, 84' Mechele, 92' Sadybekov (K)

Bodo/Glimt – Manchester City 3-1: 22' e 25' Hogh, 58' Hauge, 60' Cherki