La Fiorentina ha il mal di recupero: il dato dei gol presi nel finale continua a crescere

vedi letture

Il Corriere dello Sport si interroga: chissà che l'acquisto di Giovanni Fabbian non si possa leggere anche come gesto scaramantico. Scrive il quotidiano romano:più di un tifoso viola domenica sera avrà sudato freddo per quello che può essere definito il contrario del gol dell'ex. Più che per il giocatore in questione, per il tempismo. Rete che è arrivata al minuto ottantotto, in piena zona Fiorentina. Sono infatti i 'minuti viola', intesi in negativo.

Di qui il dato sui gol incassati nei minuti conclusivi: c'è il gol preso alla prima giornata da Luperto, poi è arrivato Addai (Como), poi Orban (Verona), Pedro (Lazio), Nkunku (Milan). Ci aggiungiamo anche lo schiaffo preso dal Mainz (mittente Lee Jae-Sung) al 95' della gara di Conference. Tutte reti prese nel finale, tutti momenti in cui la Fiorentina ha perso punti. Solo il gol di Fabbian è stato indolore ai fini del risultato, ma anche a Bologna Dodo e compagni hanno trattenuto il respiro nei minuti prima del triplice fischio: un problema che sembra soprattutto mentale.

Spiega il Corriere: quello di Vanoli è un gruppo ancora fragile, che quando subisce gol vede ancora nello specchietto retrovisore l'incubo di quello che è stato il girone d'andata. In generale, su 32 reti subite in 21 gare, 16 sono arrivate tra il 46' e il 90', 4 addirittura nel recupero. Un dato su cui Vanoli sta riflettendo.

