Caressa su Fagioli: "Sta facendo bene ma spesso si pettina troppo in campo"

Nel consueto appuntamento di inizio settimana sul suo canale YouTube, Fabio Caressa, noto giornalista di SkySport, ha stilato la sua top11 della 21esima giornata di Serie A, inserendo anche un calciatore della Fiorentina: "Nella top 11 di questa giornata inserisco Mandragora, che sta disputando una stagione straordinaria, così come Fagioli. Ero indeciso, ma l’ex Juventus non l’ho incluso perché talvolta commette ancora ingenuità, come quella che ha permesso al Bologna di ridurre lo svantaggio. A volte in campo si pettina, appare un po’ distratto.

È un po’ quello che mi dicevano ai suoi tempi in Serie C. Ha perso molto di quella spensieratezza, anche a causa dei problemi passati che lo hanno fatto maturare, ma c’è ancora qualcosa da perfezionare. Non tutto deve essere impeccabile, ma sta comunque facendo una stagione eccellente".