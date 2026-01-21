Fiorentina-Cagliari, gara affidata a Guida: ecco la squadra arbitrale completa
FirenzeViola.it
L'Aia ha da poco comunicato ufficialmente le designazioni arbitrali per la 22^ giornata di Serie A, che andrà in scena questo weekend. La sfida della Fiorentina, che affronterà sabato al Franchi il Cagliari, è stata affidata a Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. I guardalinee saranno Bindoni e Colarossi, mentre il quarto uomo sarà Bonacina. Al Var invece ci sarà Di Paolo, con l'Avar che sarà Di Bello. Questa la squadra arbitrale completa:
FIORENTINA – CAGLIARI Sabato 24/01 h. 18.00
GUIDA
BINDONI – COLAROSSI
IV: BONACINA
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI BELLO
