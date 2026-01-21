Fiorentina-Cagliari, gara affidata a Guida: ecco la squadra arbitrale completa

L'Aia ha da poco comunicato ufficialmente le designazioni arbitrali per la 22^ giornata di Serie A, che andrà in scena questo weekend. La sfida della Fiorentina, che affronterà sabato al Franchi il Cagliari, è stata affidata a Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. I guardalinee saranno Bindoni e Colarossi, mentre il quarto uomo sarà Bonacina. Al Var invece ci sarà Di Paolo, con l'Avar che sarà Di Bello. Questa la squadra arbitrale completa:

FIORENTINA – CAGLIARI Sabato 24/01 h. 18.00

GUIDA

BINDONI – COLAROSSI

IV: BONACINA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI BELLO