Ambrosini: "Vanoli mi ha sorpreso. Fagioli, Gosens e Dodo stanno trascinando i viola"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista di Milan e Fiorentina, ha parlato a Cronache di Spogliatoio nel corso del programma "Elastici" su Youtube del momento positivo che sta vivendo sul campo la squadra di Paolo Vanoli: "Anche contro quello che pensavo io dopo le prime uscite di Vanoli, in cui non avevo visto una svolta, ora invece dal punto di vista pratico e tecnico la sto vedendo. Al tecnico viola stanno dando una grande mano tre giocatori, Fagioli, che è tornato ad essere un calciatore di livello, talento messo al servizio della squadra, e i due terzini.

Gosens è un trascinatore e questa squadra ne aveva bisogno perché non ha uno spessore morale tale per uscire da determinate situazioni, Dodo invece è un calciatore che meriterebbe di stare ad un livello superiore".