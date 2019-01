PEDULLÀ, Pjaca e Vlahovic contenti così perciò...

Alfredo Pedullà fa il punto sul mercato della Fiorentina e non solo: "Su Higuain una mia soddisfazione quando tutti davano l'affare per impossibile. E se si muovono Piatek, Morata e Kalinic a domino significa che il mercato di questo gennaio è importante. Piatek? Preziosi sa fare il suo lavoro, compra ad uno e vende a 10. Se il Genoa schierasse tutti i giocatori forti che ha avuto, male che vada arrivi terzo ma la proprietà è abituata a fare così. Pjaca? Ho sempre risposto come il suo procuratore. Finché resta senza ombre e malinconie ma con la voglia di riscatto la Fiorentina non lo cede o comunque per ora siamo fermi lì. Anche se non è più il titolare fisso, si può risalire la corrente, se Pjaca ripristinasse il 30-40 per cento delle sue potenzialità ci divertiremmo con lui. Dragowski? Ho parlato più di lui che di Higuain. Pur essendoci il pressing del Livorno ma la Fiorentina non vuole darlo in B, ad oggi ci sono i danesi ed altre situazioni all'estero. Vlahovic ha fatto il gesto di voler restare? Se i giovani sono contenti di restare va bene così. D'altronde anche ad Empoli, che lascio aperto, quando giocherebbe? Una-due da titolare e sette spezzoni non credo gli cambino la vita"