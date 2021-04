PEDRO, Ultima chance con l'Ajax. Rischio addio?

Il Corriere dello Sport, stamani in edicola, spiega che Pedro, ora in forza alla Roma, non è più sicuro della conferma. Nonostante un contratto da 3 milioni fino al 2023, se l'attaccante - in passato seguito anche dalla Fiorentina - non darà garanzie potrebbe anche cambiare aria a fine stagione, complice una fase decrescente del suo rendimento. Comqune sia, Fonseca intende impiegarlo stasera contro l'Ajax per cercare conferme.