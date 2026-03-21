Locatelli sbaglia un rigore all'87', Juve e Sassuolo fanno 1-1. Torna Vlahovic
La Juventus non va oltre l'1-1 con il Sassuolo fallendo nel finale un rigore che avrebbe dato i tre punti ai bianconeri che vanno a pari punti al quarto posto (54) con il Como, che deve però ancora giocare domani in casa contro il Como. Grande occasione persa visto anche il non buon momneto del Sassuolo che veniva da due sconfitte e che in settimana ha perso alcuni giocatori per il caso di pertosse.
Al 14' sblocca Yldiz ma al 52' Pinamonti su assist di Berardi (che sperava nella chiamata di Gattuso e spera comunque nei Mondiali, come confidato dall'ad Carnevali) trova il pari. All'84' l'arbitro Marchetti va al Var per valutare un rigore per un tocco di mano di Idzes e lo concede ma Locatelli dal dischetto sbgalia, con il pallone intercettato da Muric.
Da sottolineare il ritorno in campo di Dusan Vlahovic dal 79' dopo la lunga assenza, insieme all'altro lungodegente Milik.
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