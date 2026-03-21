Nazionale, Bastoni e Scamacca out con i club ma convocati e valutati a Coverciano

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Alessandro Bastoni sarà assente come noto domani a Firenze: il difensore alle prese con un problema alla tibia (come Kean) non dà garanzie a Chivu che dunque ha preferito lasciarlo a casa evitandogli quest'ultima gara dell'Inter al Franchi prima della sosta per le Nazionali. Ma il giocatore risponderà appunto alla convocazione di Gennaro Gattuso e sarà valutato dallo staff medico della Nazionale azzurra stessa.

Stessa situazione per Gianluca Scamacca, con l'Atalanta che oggi ha comunicato un problema all'adduttore e dunque l'indisponibilità per la gara di domani con il Verona. Anche lui però, ha fatto sapere l'ufficio stampa della Nazionale, domani sarà regolarmente a Coverciano. Sembra che l'attaccante sia molto motivato e voglia dunque essere presente. Successivamente verranno fatte tutte le valutazioni del caso. Anche perché la speranza è che l'Italia possa disputare anche la finale e recuperare almeno per quella gara anche gli infortunati.