Pausa per le nazionali troppo lunga? Vanoli ammette: "Novità che non mi è piaciuta"
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Nel corso della conferenza stampa andata in scena oggi al Viola Park il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato del tema legato alla sosta per le nazionali di tre settimane che è ormai giunta al termine ed è stata la più lunga di sempre. Questo il pensiero del mister viola:
Una sosta così lunga può essere un vantaggio o uno svantaggio? "E' stata una novità per tutti noi. Prima di dire se ci porterà vantaggi, dovremo vedere le risposte sul campo. Noi abbiamo studiato tanto... ma è stata una sosta lunga che personalmente non mi è piaciuta molto perché è stata troppo dilatata e se ne sono andati via molti giocatori. Sarebbe opportuno valutare con le Nazionali come hanno valutato questo lungo stop".
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