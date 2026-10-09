FIGC, ufficiale la data delle elezioni: il 14 dicembre si sceglie il presidente

FIGC, ufficiale la data delle elezioni: il 14 dicembre si sceglie il presidenteFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:45News
di Redazione FV

La FIGC ha ufficializzato la data dell’Assemblea Federale Elettiva, durante la quale verrà scelto il prossimo presidente federale. L’appuntamento è fissato per lunedì 14 dicembre a Fiumicino. Questa la nota ufficiale:

Il commissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò ha convocato l’Assemblea Federale Elettiva lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. All’ordine del giorno: la verifica dei poteri; l’elezione del presidente dell’Assemblea; l’elezione dei consiglieri federali delle componenti ai sensi dell’art.26, comma 4, dello Statuto Federale; l’elezione del presidente federale.