Pastorello elogia Paratici: "È una garanzia per i viola, riporterà il club dove merita"

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Federico Pastorello, agente tra i vari giocatori anche dell'ex Fiorentina Arthur, ha parlato ai microfoni di TMW, a margine della presentazione del Goldey Boy, del futuro del suo assistito, ancora di proprietà della Juventus: "Ha fatto una grandissima stagione in Brasile e, salvo interessamenti di una big in Europa, la sua volontà è quella di restare al Gremio. Andrà trovato un accordo con la Juventus, ma sono abbastanza ottimista, la storia con i bianconeri sembra essere finita da tempo".

Pastorello ha anche parlato nello specifico di Fiorentina e del profilo del nuovo ds viola Fabio Paratici: "Rappresenta una garanzia per la piazza e per la proprietà per riportare il club dove merita. Quest'anno sono stati particolarmente sfortunati, ne sono successe di tutti i colori. Vanoli mi piace, lo stimo tantissimo e mi auguro per lui che possa lavorare in un contesto più tranquillo rispetto a quello di quest'anno. Le valutazioni le farà Paratici, un direttore sportivo che ha grandissima esperienza e grandissimo occhio. Non dovrebbero esserci problemi".