Atalanta in forte pressing su Sarri: il tecnico a breve dara una risposta

Atalanta in forte pressing su Sarri: il tecnico a breve dara una rispostaFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:57News
di Redazione FV

Per un Palladino che è sempre più lontano dall'Atalanta del futuro, Cristiano Giuntoli, prossimo a diventare il nuovo ds della Dea, ha messo in cima alla lista dei desideri per la panchina dei nerazzurri il profilo di Maurizio Sarri. In tal senso, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, Maurizio Sarri entro la fine della settimana prenderà una decisione se accettare o meno l’offerta atalantina, in quello che è un testa a testa con il Napoli.

Sul piatto l’Atalanta mette un progetto a lungo termine con un contratto fino al 2029, con lo stesso Sarri al centro del progetto. 