Atalanta in forte pressing su Sarri: il tecnico a breve dara una risposta
FirenzeViola.it
Per un Palladino che è sempre più lontano dall'Atalanta del futuro, Cristiano Giuntoli, prossimo a diventare il nuovo ds della Dea, ha messo in cima alla lista dei desideri per la panchina dei nerazzurri il profilo di Maurizio Sarri. In tal senso, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, Maurizio Sarri entro la fine della settimana prenderà una decisione se accettare o meno l’offerta atalantina, in quello che è un testa a testa con il Napoli.
Sul piatto l’Atalanta mette un progetto a lungo termine con un contratto fino al 2029, con lo stesso Sarri al centro del progetto.
Pubblicità
News
Le più lette
Copertina
Dagli inviatiFerrari: "Io e Paratici presto in America dai Commisso. La proprietà crede nel calcio femminile"
Lorenzo Di BenedettoParatici vedrà Vanoli: la partita è ancora aperta. La conferma è possibile, ma sarebbe difficile da comprendere. Dal nome del prossimo allenatore si capirà più di quanto si pensi sulle ambizioni di Commisso
Angelo GiorgettiParatici ha deciso, vuole cambiare: i nomi in lista per la panchina. I tempi dell’annuncio e la ‘cultura calcistica’ da costruire al Viola Park. I ringraziamenti a Vanoli, lo spot di orgoglio a Torino e i comunicati sospesi della Curva
Mario TeneraniServiva dignità per un bel trionfo. Non riscrive però una stagione fallimentare. Bravo Paratici a tagliare qualsiasi voce. Vanoli in rialzo ma nulla è ancora deciso
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com