Juventus, il Liverpool fissa il prezzo per Allison: De Gea resta la prima alternativa
FirenzeViola.it
La Juventus continua a lavorare in chiave mercato per acquistare nel corso dell'estate un nuovo portiere. Il primo nome per i bianconeri è quello di Allison del Liverpool, con il brasiliano che chiederà al club di essere liberato a parametro zero o, al massimo, per una cifra simbolica. I Reds hanno deciso di far scattare l'opzione unilaterale per il rinnovo del contratto fino al 2027, fissando il suo prezzo tra i 10 e i 15 milioni di euro.
Troppo per la Vecchia Signora, che non intende investire sul suo cartellino. L'alternativa resta il portiere della Fiorentina David De Gea, ancora incerto sulla sua permanenza in viola per quella che sarebbe la terza stagione a Firenze. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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