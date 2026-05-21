Paratici al lavoro in uscita: tre cessioni in programma per nuove risorse e per trattenere Kean

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La Fiorentina in vista di questa estate non dovrà lavorare molto in entrata, ma dovrà anche cercare attraverso il mercato in uscita di reperire quelle risorse che non riceverà come accadeva negli scorsi anni dalla partecipazione alle coppe europee e che porteranno ad un rosso da circa 80 milioni. In tal senso, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il ds viola Fabio Paratici avrebbe già in mente i tre nomi da sacrificare e sarebbero quelli di Gosens, Dodo e Fortini.

Il laterale tedesco in particolare dovrebbe lasciare per una questione anagrafica e per via di uno stipendio da 3,7 milioni di euro che è il terzo più oneroso dopo quelli di Kean e De Gea. Le eventuali partenze di tutti e tre permetterebbero al club di incassare una cifra tale da potersi permettere di provare a trattenere Moise Kean.