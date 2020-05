PASQUALIN, Nel calcio ci sono tanti doppiogiochismi

Claudio Pasqualin, avvocato e procuratore sportivo, ha parlato della situazione attuale nel calcio con queste parole: "Non ho grandi novità per la ripartenza, vedo però degli scaricabarile o del doppiogiochismo: vedo tutti recitare una parte per evitare di poter prendersi la responsabilità delle decisioni. Vedo tanti interessi dei singoli in relazione alla posizioni in classifica, si vede la Lazio di Lotito che sente profumo di scudetto, chi non vuole retrocedere, eccetera eccetera. Le parole di Pozzo mi hanno impressionato in negativo...".

Qual è la sua idea sul taglio mensilità ai giocatori? "Le posizioni delle società di calcio sono un po’ particolari, i calciatori sono preoccupati, sia per i contratti che per altro. Un’altra questione è che l’interesse generale sarebbe quello di giocare, non regge la tesi della positività del singolo che blocca tutto”.