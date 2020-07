PASQUAL, ACF? Commisso ha ristabilito l'ordine. DDR...

Manuel Pasqual è intervenuto a Tmw Radio per parlare del campionato. Ecco le sue parole sulla Fiorentina: "Mi auguro che si ritrovi tranquillità e serenità nell'ambiente. Non è facile né per l'allenatore né per la squadra lavorare quando escono tutte queste voci di un nuovo allenatore. Poi Commisso ha ristabilito un po' l'ordine, ma venire da due sconfitte e vedersi in bilico è difficile. Non ho dubbi che la Fiorentina sia più forte di quelle dietro, ma giocando ogni tre giorni senza poter pianificare, non è facile. La squadra è costruita per giocare una volta a settimana, ma mi auguro che ne vengano fuori, salvandosi prima possibile. Come sapete, è una squadra per cui faccio il tifo"

Oggi affidare la panchina a De Rossi è rischio o coraggio?

"Per lui potrebbe essere un rischio. Al di là delle qualità umane e tecniche per cui lo vedo a fare da allenatore, e questo lo era già in campo visto che faceva sempre il braccio destro in campo del tecnico. Il problema semmai è gestire un gruppo: pur essendo stato spesso capitano, quando sei allenatore devi gestire oltre ai calciatori anche presidente, direttori e collaboratori vari. Non saprei se sia facile e fattibile vederlo subito in Serie A".