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Partitella con qualche baby: le immagini della ripresa della Fiorentina

Partitella con qualche baby: le immagini della ripresa della Fiorentina
Oggi alle 14:57News
di Redazione FV

La Fiorentina come noto ha ripreso oggi gli allenamenti al Viola Park, dopo due giorni liberi concessi da Vanoli. In gruppo, per le esercitazioni tattiche e la partitella anche tanti ragazzi della Primavera e Under 18.

Ecco le immagini postate dalla Fiorentina stessa sui social.