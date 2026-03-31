Bosnia-Italia, la probabile formazione degli azzurri: davanti ancora con Kean-Retegui
Questa sera, alle 20.45, allo stadio Bilino Polje di Zenica andrà in scena la sfida che stabilirà se l’Italia riuscirà a conquistare il pass per la prossima Coppa del Mondo. Assente dal 2014, la Nazionale azzurra, proprio come la Bosnia, cercherà la vittoria per tornare a disputare la fase finale di un Mondiale dodici anni dopo l’ultima partecipazione. Gli azzurri arrivano a questo impegno decisivo senza dubbi di formazione né problemi legati agli infortuni, Gennaro Gattuso si presenta all’appuntamento con le idee chiare. In attacco è confermata la presenza di Moise Kean, che avrà come partner ancora una volta Retegui, con Esposito pronto a subentrare a gara in corso. Sulle corsie agiranno Politano e Dimarco, mentre in cabina di regia ci sarà Locatelli. Davanti al capitano Donnarumma, infine, spazio ancora a Bastoni al centro, con Mancini e Calafiori nel ruolo di braccetti. Questa la probabile formazione:
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. CT: Gennaro Gattuso.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati