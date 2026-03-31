Qui Verona, l'ex ds Gibellini: "Aquilani il tecnico da cui ripartire in Serie B"

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L’ex direttore sportivo dell’Hellas Verona, Mauro Gibellini, ha parlato al Corriere di Verona in vista della prossima gara dei gialloblù in campionato, ovvero quella della Fiorentina in programma sabato: "Quando le cose vanno così male le responsabilità sono diffuse, coinvolgono tutti. Al tempo stesso, metto in evidenza il grande lavoro che Sogliano ha sempre fatto all’Hellas, che è chiarito dagli obiettivi che ha raggiunto. Poi, capita di incappare in una stagione storta, in cui ogni cosa prende il verso sbagliato. Ed è il caso di questo Verona. Da chi ripartire? Orban, il primo che mi viene in mente. Riscattarlo sarebbe un messaggio forte. Uno così assicurerebbe dai 15 gol in su.

Certo, spesso pare andare per sé, non avere disciplina tattica, ma sa segnare ed è un pregio. Quale allenatore per il futuro in caso di B? Due sono le idee. Una, l’uomo di esperienza, che dia sicurezze a una piazza che è delusa, afflitta. Faccio un nome: Attilio Tesser, tecnico preparato e persona seria. Poi, una soluzione diversa, quella che porta a un allenatore giovane, emergente. E qui il profilo che va in risalto è Alberto Aquilani”.