Eredità Agnelli, John Elkann verso il rinvio a giudizio per truffa ed evasione
Entro la prima metà di aprile, la Procura di Torino potrebbe chiedere il rinvio a giudizio per John Elkann nell’ambito dell’inchiesta sull’eredità Agnelli e sulla presunta residenza fittizia in Svizzera della nonna Marella Caracciolo, vedova dell’avvocato Gianni Agnelli. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano. Inoltre, una analoga richiesta della Procura potrebbe arrivare anche per Gianluca Ferrero, commercialista di fiducia della famiglia Agnelli-Elkann e attuale presidente della Juventus, e per il notaio Remo Maria Morone.
Intanto, nei giorni scorsi, è stato notificato agli indagati l’avviso di chiusura indagini. I reati contestati a suo tempo a Elkann e Ferrero erano indicati nel decreto di sequestro per 73,8 milioni del 20 settembre 2024: truffa ai danni dello Stato ed evasione fiscale per dichiarazioni dei redditi fraudolente.
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