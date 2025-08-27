Parma scatenato sul mercato: Oristanio e Cutrone per Cuesta

Parma scatenato sul mercato: Oristanio e Cutrone per CuestaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:20News
di Redazione FV

Il Parma è uno dei club protagonisti di queste ultime ore di mercato. Oggi visite mediche per Gaetano Oristanio, che arriva dal Venezia. Ma non è finita qui: secondo quanto si apprende da SkySport, infatti, è fatta per il trasferimento nei crociati dell'Emilia del centravanti Patrick Cutrone (27 anni), prima punta classe '98 scuola Milan che oggi è al Como. Stando alle informazioni veicolate dall'emittente satellitare, c'è l'accordo tra i due club per il trasferimento di Cutrone con la formula del prestito con diritto di riscatto.