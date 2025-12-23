Parma-Fiorentina, arbitrerà il signor Marco Guida. Ecco la terna

Parma-Fiorentina, arbitrerà il signor Marco Guida. Ecco la terna
Oggi alle 12:48
di Redazione FV

Sarà Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata, a dirigere Parma-Fiorentina sabato alle ore 12:30. L'AIA ha pubblicato le designazioni arbitrali relative alle diciassettesima giornata di campionato. La terna scelta per la gara tra viola e crociati comprenderà Zingarelli e Moro. Quarto Uomo Pairetto, Var Ghersini e aiuto Var Maggioni.