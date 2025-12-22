Zazzaroni contro la Curva Fiesole: "L'attacco a Commisso è terrificante"
Nel podcast Numer1, il giornalista e direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni si è così espresso sul momento della Fiorentina, concentrandosi soprattutto sulla contestazione della Curva alla società: "L'attacco della Curva Fiesole a Commisso porterà degli effetti negativissimi, perché questo attacco a un uomo che ha messo un pacco di soldi per la Fiorentina credo che sia fuori dal mondo. Mi sta bene il tifo attivo, ma quando leggo che i tifosi hanno suggerito... I tifosi non devono suggerire.
L'attacco a Commisso è terrificante. Il comunicato in sé lo posso capire, quello che non capisco è quando chiedono che Commisso se ne debba andare".
