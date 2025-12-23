Cassano: "Firenze si salverà ma sarà capace di attaccare Paratici"

Cassano: "Firenze si salverà ma sarà capace di attaccare Paratici"FirenzeViola.it
Oggi alle 14:44Primo Piano
di Redazione FV

Antonio Cassano ha parlato di Fiorentina a "Viva El Futbol": "I viola si salveranno in un modo o nell'altro. Aspettiamo Parma e Cremonese, ma le bastano 4 punti per rimettersi in carreggiata. L'Udinese sembrava il Liverpool contro il Napoli, al Franchi invece sembrava la San Martinese. In un mese sarà tutto risolto salvo disastri. Paratici? Qualcosa cambierà, soprattutto in fatto di cessioni. Poi tutti conosciamo Firenze, alle prime difficoltà attaccheranno anche lui perché ex juventino ecc... Firenze fa sempre così".