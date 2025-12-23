Pellissier: "Il distacco è colmabile, ma servirà un girone di ritorno enorme"
Lo storico capitano del Chievo e oggi presidente onorario e direttore sportivo del club, Sergio Pellissier ha parlato ai microfoni di TMW Radio dando una sua opinione sulla Fiorentina, dopo la prima vittoria: "La stagione non è iniziata bene ed è un’annata molto complicata, anche per tutto quello che ruota attorno alla società. Il campionato è lungo e il distacco non è impossibile da colmare, ma servirà un girone di ritorno enorme. Dovranno stare molto attenti, perché non sarà affatto semplice".
