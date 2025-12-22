Social

Capitan De Gea e la romantica dedica alla moglie Edurne per i 40 anni

Oggi alle 21:20News
di Redazione FV

Edurne, cantante molto famosa in Spagna e moglie del portiere della Fiorentina David De Gea, da ieri cpaitano della squadra viola, oggi compie gli anni. Un traguardo importante, 40 anni, che il marito ha celebrato via social con una dedica romantica: "Buon 40esimo amore mio. Grazie per essere la migliore mamma del mondo, per la tua forza e per il tuo modo unico di rendere migliore la vita degli altri. Per sempre noi.

Ti amo". Visto il giorno libero concesso da Vanoli dopo l'allenamento di questa mattina di sicuro la coppia stasera potrà festeggiare insieme. Nella foto, Edurne durante l'allenamento a porte aperte del Capodanno 2025.