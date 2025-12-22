La Supercoppa va al Napoli: Bologna battuto 2-0 con doppio Neres. Italiano ko

La Supercoppa va al Napoli: Bologna battuto 2-0 con doppio Neres. Italiano koFirenzeViola.it
di Redazione FV

Il Bologna di Italiano non riesce a ripetere l'impresa della Coppa Italia e a Riad perde 2-0 la finale di Supercoppa contro un Napoli quasi perfetto. Mattatore della sfida è Neres che con una doppietta decide la partita, nel primo tempo con un tiro a giro che si infila al sette, nel secondo sfruttando un errore del portiere rossoblu Ravaglia in impostazione e battendolo con un tocco sotto. Festeggia Conte in Arabia Saudita, in una partita che ha visto gli azzurri controllare dall'inizio alla fine.