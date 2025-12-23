Calciomercato
Dragusin in uscita dal Tottenham: la Fiorentina lo aveva chiesto un mese fa
FirenzeViola.it
Radu Dragusin in uscita dal Tottenham. Il difensore rumeno, con un passato in Italia tra Juventus e Genoa, potrebbe lasciare gli Spurs a gennaio per fare ritorno, magari, proprio in Serie A. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la Fiorentina lo aveva già chiesto un mese fa salvo prendere atto del rifiuto del club inglese. Se poi dovesse cambiare qualcosa visto l'arrivo imminente di Fabio Paratici, non è dato sapere. Almeno per il momento. Bisognerà capire se non diventare una priorità dello stesso Tottenham mandare a giocare Dragusin: in quel caso l'operazione potrebbe anche andare in porto.
