Coppola e Diogo Leite nel mirino, ma occhio al mercato internazionale
FirenzeViola.it
Tra gli obiettivi della Fiorentina per il mercato di gennaio ci sono due nomi in particolare. Il primo è quello che di Diego Coppola, difensore italiani classe 2003 in forza al Brighton. Da tenere presente il mercato internazionale, specie con Paratici. E allora occhio ai nomi di Axel Disasi e Joshua Kofi Acheampong del Chelsea, il quale però avendo esaurito le caselle dei prestiti dovrà prevederne uno per farne rientrare un altro.
Resta d’attualità il nome di Diogo Leite dell’Union Berlino. Idem Eric Martel del Colonia. Sugli esterni piacciono Daniel Maldini (Atalanta) e Jeremie Boga (Nizza). Si prevede una sessione laboriosa anche in uscita, tanto che sono pochi gli intoccabili. Tra cui Moise Kean. A riportarlo è il Corriere dello Sport.
Pubblicità
News
L’immagine mitologica di un Uomo di Calcio (nuovo) rianima Firenze. Luci e ombre nel passato di Paratici, ma la scelta è forte e scuote un ambiente depresso. E su Ranieri e i tifosi…di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 L’immagine mitologica di un Uomo di Calcio (nuovo) rianima Firenze. Luci e ombre nel passato di Paratici, ma la scelta è forte e scuote un ambiente depresso. E su Ranieri e i tifosi…
Copertina
Mario TeneraniClamoroso al Franchi, i viola vincono... La bufera è servita, ora la verifica a Parma. Paratici in arrivo, deve ribaltare tutto
Lorenzo Della GiovampaolaFiorentina-Udinese 5-1, termina il match: i viola tornano alla vittoria in A dopo 211
Tommaso LoretoLa Fiorentina batte un colpo, ma fa più rumore quello ineccepibile della Curva Fiesole. Paratici scelta di minor rottura rispetto a Giuntoli. Il tempo delle riflessioni al Viola Park (forse) è finito, anche per Vanoli che pensa al cambio modulo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com