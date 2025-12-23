Coppola e Diogo Leite nel mirino, ma occhio al mercato internazionale

Tra gli obiettivi della Fiorentina per il mercato di gennaio ci sono due nomi in particolare. Il primo è quello che di Diego Coppola, difensore italiani classe 2003 in forza al Brighton. Da tenere presente il mercato internazionale, specie con Paratici. E allora occhio ai nomi di Axel Disasi e Joshua Kofi Acheampong del Chelsea, il quale però avendo esaurito le caselle dei prestiti dovrà prevederne uno per farne rientrare un altro.

Resta d’attualità il nome di Diogo Leite dell’Union Berlino. Idem Eric Martel del Colonia. Sugli esterni piacciono Daniel Maldini (Atalanta) e Jeremie Boga (Nizza). Si prevede una sessione laboriosa anche in uscita, tanto che sono pochi gli intoccabili. Tra cui Moise Kean. A riportarlo è il Corriere dello Sport.