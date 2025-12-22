Sorrentino sulla Fiorentina: "Certe esultanze non mi sono piaciute: vi spiego"
Intervenuto alla Nuova Domenica Sportiva, l'ex portiere Stefano Sorrentino ha commentato così la vittoria dei viola per 5-1 sull'Udinese: "Vincere fa sempre bene ma 5-1 è un risultato troppo largo. Questa vittoria non risolve i problemi della Fiorentina, ora arrivano due scontri diretti pesanti. Non mi sono piaciute alcune esultanze, soprattutto se sei ultimo in classifica. Il balletto di Kean era da evitare. Se tra 5 o 6 partite la squadra si toglie da quella posizione in classifica, allora puoi ricominciare a farlo".
